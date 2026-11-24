Министерството на икономиката провежда мащабна структурна реформа, с която се цели намаляване на административните разходи, консолидиране на инвестиционната дейност и прекратяване на спорни договори и практики. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му издръжката на ведомството е намалена с 37%, а служителите са с 42 по-малко.

Той каза, че и е сложен край на „черните касички“ и корупционните практики, като са предотвратени такива за 262 млн. евро.

„Спираме и преустановяваме принципа на черната касичка на предишните управляващи“, заяви министърът.

Пулев посочи, че 225 млн. евро са щели да бъдат възложени без конкурентна процедура на две строителни компании. Разказа, че бордът на „Иганово“ е получавал 105 000 евро годишно възнаграждения, без да извършва дейност.

Пулев съобщи още за прекратени спорни договори за над 500 000 евро за косене на асфалт през зимата,

повече от 400 000 евро разходи за командировки и автомобили, както и над 1,5 млн. евро за адвокатски и консултантски услуги към Държавната консолидационна компания при наличието на над 100 юристи в системата на министерството.

Относно административните и структурни реформи, той каза, че с общи усилия е реализирана най-голямата такава от 2014 г. насам. С 37% по-ниска издръжка, с 42 колеги по-малко и с минимални разходи генерираме максимални резултати.

Реформата е в три основни направления. Първото е консолидиране на инвестиционната дейност, която досега е била разпределена между различни структури. Българската банка за развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Дирекцията за насърчаване на инвестициите вече са под юрисдикцията на Министерството на икономиката. Създадено е и централно координационно звено за стратегическите инвестиции.

По думите на Пулев първите резултати вече са видими.

Той отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции за годината,

65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг и 700 млн. евро нови инвестиционни проекти в процес на реализация в Българската агенция за инвестиции. Очаква се те да осигурят над 3500 работни места през 2027 и 2028 г.

Второто направление е прекратяването на спорни договори и практики в публичните предприятия. Пулев заяви, че са предотвратени корупционни практики на стойност 262 млн. евро. По думите му се прекратява дейността на дружествата „Монтажи“ и „Иганово“, които били свързани с непрозрачно възлагане на строителни дейности и разходване на средства.

Третото направление е реформа в Държавната консолидационна компания. Публичните предприятия в структурата ѝ ще преминат към централизирано управление на административните дейности – човешки ресурси, счетоводство, правни услуги, финансов контрол, информационни технологии и бизнес развитие. По думите на Пулев това ще намали административния персонал с над 70% и ще спести повече от 3 млн. евро годишно. Предвижда се и обединяване на „Екоенерджи“ и „Екоинженеринг“, както и намаляване на броя на управленските позиции.