Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха официално удостоверенията си за избрани президент и вицепрезидент на България. Документите им бяха връчени от председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов на тържествена церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание. В словото си Йотова благодари за доверието на избирателите и подчерта, че българският народ остава най-големият съдник на политиците. Тя отправи призив за преодоляване на разделението и за повече усилия в развитието на страната.

ЦИК официално удостовери изборната победа

Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов връчи документите на президентската двойка и подчерта, че с тях се удостоверява изборният резултат от проведения на 1 ноември балотаж.

Церемонията се състоя в присъствието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която поздрави Йотова и Вълчев за изборната победа. Тя определи вота като честен и изрази удовлетворение, че връчването на удостоверенията се провежда именно в сградата на парламента.

„Вие спечелихте доверието на българите, защитавайки българския национален интерес. Когато се работи в полза на държавата, българските граждани отдават своето доверие“, заяви Доцова. Тя пожела на президентската двойка успешен мандат в защита на държавността и интересите на обществото.

Йотова: Най-големият съдник е българският народ

Илияна Йотова благодари на членовете на ЦИК за организацията на изборите и подчерта, че новият състав на комисията е преминал успешно първото си голямо изпитание.

„Вие трябваше да докажете и покажете, че изборният процес може да протича честно и прозрачно, резултатите да бъдат бързо преброени отново честно и прозрачно и да ги покажете пред българската общественост. Справихте се блестящо и професионално“, заяви тя.

Президентът припомни и своя близо 30-годишен политически път, през който многократно е участвала в избори и е печелила доверието на гражданите.

„Българският глас на избори награждава, но и наказва тогава, когато човек не изпълнява обещанията си. Знаем цената на тези гласове, които получихме и на тези избори. Знаем как се заслужава доверие. Най-големият съдник на всеки, който е преминал през избори, е българският народ“, подчерта Йотова.

Снимка: БТА

Призив за преодоляване на разделението

В словото си Йотова постави акцент върху необходимостта от повече диалог между институциите и гражданите. Тя призова за преодоляване на политическото противопоставяне и насочване на усилията към развитието на България.

„Имаме голяма отговорност към тези, които ще дойдат след нас и ще продължават да градят България“, заяви тя. Според президента страната е загубила твърде много време в конфронтация и разделение.

Йотова очерта като основни цели изграждането на справедлива държава, еднакви правила и закони за всички, укрепването на държавността и осигуряването на перспектива пред българските граждани.

Над 1 милион гласа за Йотова и Вълчев

На балотажа на 1 ноември кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получи 1 093 852 действителни гласа. За опонентите им Андрей Гюров-Георги Кандев гласуваха 750 251 избиратели, показват окончателните резултати на ЦИК.

Комисията официално обяви Йотова и Вълчев за избрани с решение от 3 ноември. Първоначално връчването на удостоверенията беше насрочено за 11 ноември, но церемонията беше отложена заради националния траур след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Предстои полагане на клетва

След получаването на удостоверенията следва конституционната процедура по полагане на клетва пред Народното събрание. Очаква се Илияна Йотова и Кирил Вълчев да встъпят в новия си мандат на 22 януари 2027 г.

Междувременно Кирил Вълчев обяви, че подава оставка като генерален директор на БТА. Той съобщи решението си по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше разгледан проектобюджетът за следващата година.