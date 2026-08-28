Тормозят ни психически! Остри обвинения от жители на Баба Алино

Напрежението в спорния комплекс в местността Баба Алино край Варна вече не е само заради липсата на електричество. Хората там казват, че се чувстват притиснати, не знаят какво ще се случи с домовете им и се страхуват, че след тока може да бъде спряна и водата. Част от семействата нямат друго място, където да отидат, а родители описват как са останали без възможност дори да приготвят храна на децата си. Според живущите сметките им са редовно платени и те не разбират защо трябва да понасят последствията от спора около законността на комплекса.

Хората се страхуват, че това е само началото

„Случи ни се това, че на децата нямаше какво да сготвим. Едното иска спагети, другото - картофи, и как да му обясня, че нямаме ток“, разказва жена от комплекса. По думите й хората не са били предварително предупредени за подобно прекъсване, освен чрез съобщение за профилактика.

Живущите настояват, че нямат неизрядни съседи. „Всичките плащат и би трябвало тези институции, както ние си плащаме, така и те да поддържат електрическата мрежа. Да не ни изключват“, казва една от потърпевшите.

Най-тежко е положението за хората, за които имотите в Баба Алино са единствен дом. Някои могат временно да отидат при роднини или на село, но други нямат подобна възможност. „Това са единствените им жилища. Къде да отидат? Те затова са дошли тук. Установили са се, а пък сега остават без ток. Не се знае, може и водата да спрат“, коментира един от живущите.

Искат да ни махнат!

Част от собствениците вече виждат в случващото се натиск, свързан с бъдещето на комплекса. „Като решиха да разрушават тези къщи, давайте сега да ни тормозят психически. По този начин искат да ни махнат оттук“, казва жена.

Тя поставя и въпроса за парите, вложени от хората в имотите. „Кметът, ако мисли да ги разрушава, да ни плати. Вложили сме 200 хиляди евро. Да плати, да ги разруши, след като е решил. Обаче мисля, че това не е хуманно. Ти да си купиш жилище, да ти спрат тока и да искат да ти го съборят“, допълва тя.

Като фон на тези оплаквания остава прекъсването на електрозахранването. По данни на живущите около 40 сгради са останали без ток от вчера сутринта. Те твърдят, че електричеството е прекъснато за десетки къщи и че близо 24 часа не са имали яснота кога захранването ще бъде възстановено.

Официални позиции

От Община Варна обясняват, че още през 2025 г. служители на строителния контрол са издали заповеди за прекратяване на достъпа до ток и вода към пет къщи в комплекса. Заповедите са издадени по Закона за устройство на територията и са обжалвани. От общината посочват още, че през нея не са минавали проекти за ток, ВиК и пътища и не са издавани разрешения за строителство въз основа на такива проекти.

ЕРП „Север“ заявява, че електрозахранването е преустановено само към пет постройки в изпълнение на заповед на кмета на Варна. При проверка било установено, че те нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават ток след електромер в съседство, регистриран на името на „Форестко“ - Варна.

От дружеството са категорични, че други обекти извън обхвата на заповедта не са били изключвани. ЕРП „Север“ посочва още, че още в началото на миналата седмица е издало задължително предписание до клиента електрозахранването към въпросните постройки да бъде прекратено, но това не е било направено.