Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота е първата крачка към съдебна реформа и възстановяване на доверието в съдебната система. Това заяви пред БНР депутатът от ПБ и член на правната комисия в Народното събрание Димитър Петров.

В предаването "Неделя 150" той категорично отхвърли твърденията за "сглобка" или съвместно управление. По думите му премиерът и министърът на правосъдието са подали ръка на ПП и ДБ - партиите, които от години настояват за съдебна реформа, и постигнатото с тях е партньорство за реализирането на обща цел, каквато е изборът на ВСС.

Според Петров основните очаквания към новите кадровици са да преустановят влиянието на нерегламентираните мрежи в системата и да създадат условия за избор на нов, независим главен прокурор, както и на председател на Върховния административен съд. Той изрази надежда в началото на следващата година да стартира и процедурата за избор на Инспекторат към ВСС. Депутатът определи процедурата по избор на членове на ВСС като изключително прозрачна.

Като главна задача пред новия ВСС Петров посочи изграждането на екипност, промяна в начина на атестиране и командироване на магистратите, така че те да не бъдат формален акт, както и фокус върху кадровия процес. Той подчерта, че намерението на правосъдния министър и на депутатите от правната комисия е готвените конституционни промени - сред които блокиращ механизъм и възможност за предсрочно освобождаване на членове на ВСС при тежки нарушения - да бъдат подложени на широк дебат с магистратите, академичната общност и останалите политически сили, без да се налагат насила.

Според Петров изборът показва наличие на реформаторски настроено ядро в парламента, а самият той е оптимист, че при следващата процедура за главен прокурор ще има поне двама кандидати и публично състезание пред цялото общество.