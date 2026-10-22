Шефката на Лидл отвърна за надценките. Проблемът е другаде

Категоричен отговор на обвиненията за надценки от над 100% в търговските вериги даде изпълнителният директор на „Лидл България“ Милена Драгийска. Тя отхвърли твърденията, че компанията продава продукти с подобни надценки, и обяви, че годишната й оперативна печалба е между 2% и 5% от оборота. Според Драгийска истинският проблем с цените на храните е недостатъчното конкурентоспособно българско производство, което налага внос и увеличава зависимостта от външни доставчици.

Позицията й идва на фона на мащабните проверки на държавата, започнали след сигналите за големи разлики между доставните и крайните цени.

На всеки 100 евро оборот печалбата е до 5 евро

Милена Драгийска коментира резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП), според които при отделни хранителни продукти са открити надценки, надхвърлящи 100%. Тя отхвърли възможността подобни стойности да се отнасят до стоките, предлагани в „Лидл България“.

„В Лидл категорично няма продукти с надценки като публично тиражираните в последните дни“, заяви изпълнителният директор пред Нова телевизия.

Драгийска посочи, че според одитираните финансови отчети нетната оперативна печалба на компанията се движи между 2% и 5% годишно. Това означава, че на всеки 100 евро оборот веригата отчита между 2 и 5 евро оперативна печалба.

Важно е обаче да се разграничават търговската надценка върху отделен продукт и общата печалба на компанията. Надценката показва разликата между доставната и продажната цена, докато оперативната печалба отчита и разходите за заплати, транспорт, енергия, наеми и други дейности. Затова двата показателя не могат да бъдат сравнявани пряко.

КЗП откри надценка от 135% при масло

Повод за острата реакция на бизнеса станаха данните, представени от председателя на КЗП Мая Манолова. Според нея при проверките е установено масло, което се доставя на цена от 1,43 евро и се продава за 3,79 евро с ДДС. Комисията изчислява надценка от 135% без включения данък.

Манолова съобщи също, че КЗП е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените на основни хранителни продукти, сред които сирене, мляко, домати и краставици. Проверките сравняват ценовите равнища през октомври с тези през август.

Сдружението за модерна търговия оспори начина, по който се представят резултатите. От организацията поискаха да бъде посочено при колко от проверените артикули са открити големи надценки и какви са стойностите при останалите продукти.

Проблемът е в българското земеделие

Според изпълнителния директор на „Лидл България“ истинското решение за по-достъпни храни трябва да започне от производството, а не единствено от проверките на магазините.

Драгийска посочи, че страната няма достатъчно конкурентоспособно вътрешно производство, което да покрива потреблението. Това налага внос на храни, които според нея биха могли да бъдат доставяни от български земеделци и предприятия.

Тя даде пример с държави като Полша, Франция и Германия, където местното производство има съществено място в снабдяването на търговската мрежа. Според Драгийска България трябва да създаде условия повече храни да достигат до магазините от близки производители.

Сред проблемите, които компанията посочва, са състоянието на напоителните системи, недостигът на работна ръка, политиката на земеделските субсидии и слабите стимули за коопериране между производителите.

„Приветстваме да се провери цялата верига на доставки“, заяви Драгийска. Тя предупреди, че дори хиляди проверки дневно няма да отстранят структурните недостатъци на земеделието, ако не бъдат предприети дългосрочни мерки.

Още преди месеци „Лидл България“ предложи на правителството създаването на Пакт за хранителен суверенитет. Идеята предвижда сътрудничество между държавата, земеделските производители, преработвателите, търговците и научните организации.

Над 300 български доставчици и продажби за 650 млн. евро

Компанията представи и данни за сътрудничеството си с български предприятия. В момента веригата работи с над 300 местни доставчици, като партньорството с повече от една трета от тях продължава над десет години.

През 2025 г. реализираните в международната мрежа на „Лидл“ стоки от български компании са достигнали близо 650 млн. евро. Според предоставената от веригата информация приблизително 10% от този обем представлява директен износ на родни продукти към други европейски пазари.

От ръководството настояват за по-широко прилагане на подобен модел на партньорство, като производителите получават възможност за дългосрочни доставки и реализация извън България.

1228 проверки за малко повече от година

На фона на спора за цените Българската агенция по безопасност на храните, НАП и КЗП започнаха съвместни проверки в логистичните бази на големите търговски вериги.

На 21 октомври инспектори посетиха склада на „Лидл България“ в Равно поле, а паралелна проверка започна и в логистичния център на компанията в Кабиле, Ямболско. Изискани са финансови и транспортни документи, като се проверяват произходът на стоките, движението им и организацията на доставките.

По данни на „Лидл България“ от август 2025 г. до септември 2026 г. контролни органи са извършили 1228 проверки на компанията.

„Нямаме никакви притеснения от проверките“, подчерта Милена Драгийска, която настоя държавният контрол да обхваща всички участници в доставките, включително производители, посредници и търговци.

Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че след инспекциите в централните складове проверките ще продължат при доставчиците, производителите и прекупвачите. Предвижда се контролът да обхване също стоковите борси и малките квартални магазини.