Еврото тръгна нагоре! Доларът отстъпи след обрат на световните пазари

Еврото поскъпна спрямо американския долар, след като поевтиняването на петрола и спадът в доходността на държавните облигации на САЩ отслабиха подкрепата за американската валута. В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута повиши стойността си с 0,20% до 1,118 долара, съобщи Ройтерс. Доларът загуби позиции и спрямо кошница от основни световни валути, въпреки че остава близо до най-високите си равнища от април миналата година. Инвеститорите продължават да следят внимателно енергийните пазари и напрежението около войните в Украйна и Близкия изток.

Еврото поскъпна и спрямо лирата и франка

Към 09:45 часа българско време еврото се търгуваше за 1,118 долара, отбелязвайки увеличение от 0,20%. Европейската валута укрепна и спрямо британската лира с 0,07% до 0,845 лири, както и спрямо швейцарския франк с 0,02% до 0,931 франка.

В същото време доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо шест основни валути, се понижи с 0,2% до 102,39 пункта. Въпреки отстъплението доларът продължава да се задържа близо до най-силните си позиции за последната година и половина.

Според анализаторите на японската финансова група Ем Ю Еф Джи вече се появяват признаци, че положителните изненади в световната икономика започват да отслабват, докато доходността на американските облигации се стабилизира.

Петролът и облигациите натиснаха долара

Съществено влияние върху валутната търговия оказа спадът в доходността по десетгодишните американски държавни облигации. Тя се понижи с пет базисни пункта до 5,192% след възобновяването на търговията. В понеделник облигационният пазар в САЩ остана затворен заради празник.

Паралелно с това петролът сорт Брент поевтиня с 1,4% до 105,20 долара за барел. Инвеститорите оценяват перспективите за допълнителни доставки на руски дизел, след като администрацията на Доналд Тръмп предприе стъпки за временно облекчаване на ограниченията върху търговията с руското гориво.

Допълнителна несигурност създава обявеното от американския президент енергийно примирие между Русия и Украйна. То не доведе до съществено намаляване на атаките срещу украинската енергийна инфраструктура, а рискът от нови прекъсвания на петролните доставки от Близкия изток остава висок.

Необичайна реакция на финансовите пазари

Прави впечатление, че американският долар не успя да привлече значително търсене като традиционно сигурно убежище, въпреки разпродажбите на световните фондови пазари. Обикновено при засилена международна несигурност инвеститорите увеличават вложенията си в доларови активи, но този път по-ниските петролни цени и отслабващата доходност на американските облигации оказаха по-силно влияние.

Така краткосрочното движение на валутните пазари остава обвързано с развитието на енергийната криза, решенията на Вашингтон и очакванията за американската икономика. Засега поскъпването на еврото е умерено, а доларът продължава да запазва сравнително силните си позиции.