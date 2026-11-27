Днес е дългоочакваният "черен петък" или както е известен в цял свят Black Friday. Милиони потребители по света се отправят към магазините и онлайн платформите в търсене на намаления.

Къде обаче се заражда традицията и защо става хит по цял свят?

Историята на Черния петък започва в американския град Филаделфия през 50-те години на миналия век. Любопитното е, че названието не е измислено от търговците, а от местните полицаи.

В деня след Деня на благодарността хиляди американци пристигали в града, за да пазаруват за предстоящите коледни празници и да присъстват на традиционния мач по американски футбол между отборите на армията и военноморските сили.

Масовото струпване на хора предизвиквало огромни задръствания, хаос по улиците и увеличаване на кражбите в магазините. Полицаите нямали право да ползват почивен ден и били принудени да работят на удължени смени. Именно заради това започнали да наричат деня "Черен петък".

Едно от най-ранните документирани свидетелства за употребата на израза в този смисъл датира от 1961 г.

Защо търговците не харесвали името?

Първоначално търговците във Филаделфия не били особено доволни от наименованието заради негативните асоциации, които създавало. През 1961 г. дори направили опит да преименуват деня на "Големия петък" (Big Friday), но инициативата се оказала неуспешна.

През 80-те години американските търговци започнали да популяризират друга версия за произхода на името, свързана със счетоводството.

В миналото счетоводителите отбелязвали загубите на компаниите с червено мастило, а печалбите - с черно. Според популяризираната от бизнеса версия именно след Деня на благодарността магазините започвали да реализират достатъчно големи обороти, за да преминат от загуба към печалба.

Това обяснение обаче се появява десетилетия след възникването на самото название.

Първият Черен петък всъщност е през 1869 г.

Изразът "Черен петък" е използван в американската история много преди да се превърне в символ на пазаруването.

На 24 септември 1869 г. американският пазар на злато се срива след неуспешен опит на финансистите Джей Гулд и Джеймс Фиск да установят контрол върху него. Финансовата катастрофа разорява множество инвеститори и остава в историята под името "Черен петък".

Това събитие обаче няма пряка връзка със съвременната традиция на намаленията.

Как Черният петък завладява света?

През 90-те години на XX век Черният петък се утвърждава като общонационална търговска традиция в САЩ. Големите магазини започват да отварят врати в полунощ или рано сутринта, а потребителите се нареждат на опашки часове преди началото на разпродажбите.

С развитието на електронната търговия през XXI век традицията постепенно се пренася в Европа, Азия и Латинска Америка.

През 2005 г. в САЩ се появява и т.нар. Киберпонеделник (Cyber Monday) - понеделникът след Черния петък, първоначално насочен предимно към онлайн пазаруването.

Днес много търговци организират цели седмици, а дори и месеци на намаления под името Black Friday, превръщайки някогашната местна американска традиция в глобално икономическо явление.

Така повече от шест десетилетия след появата на названието един от най-натоварените дни за полицаите във Филаделфия се е превърнал в един от най-очакваните дни за търговците по света.