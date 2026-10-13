Петролът поевтиня след хода на Тръмп с Русия. Но се задава нова опасност

Цените на петрола поеха надолу след неочаквания ход на американския президент Доналд Тръмп да отвори пътя за нови доставки на руски дизел на световните пазари. Сортът Брент поевтиня до 105,44 долара за барел, а американският лек суров петрол се понижи до 92,58 долара, предаде Ройтерс. Спадът обаче не означава край на енергийната криза, тъй като атаките срещу танкери и енергийна инфраструктура в Персийския залив продължават да заплашват световните доставки. Анализатори предупреждават, че без реално успокояване на обстановката цените могат отново да тръгнат нагоре.

Пазарите реагираха на сделката между Тръмп и Путин

В азиатската търговия петролът Брент загуби 1,21 долара от стойността си и достигна 105,44 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 1,16 долара до 92,58 долара.

Понижението дойде след силното поскъпване в предходната сесия, когато двата основни сорта прибавиха близо 2 долара за барел. Брент дори приключи търговията на най-високото си равнище от 15 септември.

Причината за обрата са очакванията за допълнителни количества руски дизел, след като Тръмп съобщи, че Москва се е съгласила да доставя гориво на международните пазари.

Американската администрация временно отмени санкционните ограничения за руския дизел, които бяха въведени с цел ограничаване на приходите на Русия за финансиране на войната срещу Украйна.

Допълнителните доставки могат да облекчат недостига на горива и част от напрежението на енергийните пазари. Засега обаче остава неясно доколко това ще бъде достатъчно за трайно поевтиняване.

Експертите не вярват на енергийното примирие

Анализаторите на Ай Ен Джи предупреждават, че съществува значителен скептицизъм относно обявеното от Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна.

Причината са съобщенията за нови руски удари срещу украински енергийни обекти, нанесени след изявлението на американския президент.

Съмнения предизвиква и самото споразумение за дизела.

Американски законодатели както от Републиканската, така и от Демократическата партия поставиха въпроса дали договореността с Путин не противоречи на законовите ограничения за внос на руски енергийни продукти, които остават обвързани с войната в Украйна.

Ормузкият проток остава голямата заплаха

Докато руският дизел създава надежди за известно облекчение, пазарите продължават да следят с тревога ситуацията в Близкия изток.

През уикенда подкрепяните от Иран йеменски хуси атакуваха международното летище в Рияд, а в близост до Ормузкия проток бяха съобщени нови нападения срещу петролни танкери.

Инцидентите поставят под въпрос възстановяването на доставките от региона, отчетено през септември.

Особено тревожен е рискът от прекъсване на корабоплаването по един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол.

„Новите доставки на дизел от Русия и по-стабилните потоци от Саудитска Арабия носят известно облекчение, но пазарът все още изглежда по-загрижен за риска от по-нататъшни удари по кораби или тръбопроводи в Персийския залив, отколкото успокоен от допълнителните барели“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“.

Той предупреди, че докато не се появят по-ясни признаци за намаляване на напрежението, общата тенденция продължава да сочи към по-високи цени.

Превозът на петрол става изключително скъп

Допълнително напрежение създават транспортните разходи.

Министрите от страните в ОПЕК и техните партньори предупредиха, че разходите за превоз и застраховане на петролните товари са достигнали безпрецедентни стойности.

В някои случаи те вече надхвърлят една трета от стойността на самата суровина.

Това оскъпява доставките и ограничава възможностите за нормално транспортиране на петрол и петролни продукти, дори когато има налични количества за продажба.

ОПЕК рязко сви прогнозата за световното търсене

На фона на тези сътресения дойде още един важен сигнал.

Организацията на страните износителки на петрол намали прогнозата си за увеличението на световното търсене през настоящата година до едва 400 000 барела дневно.

В началото на годината очакванията бяха за ръст от 1,4 милиона барела дневно.

Това означава понижение на прогнозираното увеличение с цели един милион барела дневно.

Новите числа бяха съобщени от генералния секретар на ОПЕК Хайтам ал Гайс, а организацията предстои да представи и подробния си месечен доклад за петролния пазар.

Така световната енергийна търговия остава между две противоположни сили - надеждата за повече доставки и опасността от нови прекъсвания заради военните конфликти.

За потребителите това означава, че днешното поевтиняване на суровия петрол все още не е гаранция за по-ниски цени на горивата по бензиностанциите.