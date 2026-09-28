Голяма промяна на летището. Свързана е с багажа

Летище София разшири и оптимизира зоната за проверка за сигурност на пътници и ръчен багаж на Терминал 2.
Целта на промените е да се осигури повече пространство, по-добра организация и по-бързо преминаване на пътуващите през задължителните процедури преди полет, съобщиха от летището в официалния си профил във Facebook.
Удължени линии за проверка
В резултат на реорганизацията линиите за проверка са удължени, което предоставя на пътниците два пъти повече място за подготовка. Това нововъведение допринася за по-ефективното разпределение на пътникопотока и намалява струпванията.
Към момента в дясната част на зоната функционират пет линии за проверка, а в лявата – две. Предстои броят на линиите вляво да бъде увеличен до четири, с което общият им брой ще достигне девет спрямо шест досега.
Новата конфигурация позволява по-гъвкаво управление на капацитета в зависимост от натовареността в пиковите часове, уточняват още от аеропорта.
Подобренията на Терминал 2
Разширяването и оптимизацията на зоната за сигурност са част от последователните подобрения на Терминал 2, които „СОФ Кънект“ осъществява. Тези стъпки са в подготовка за бъдещото развитие на летището и мащабния проект за изграждане на изцяло нов Терминал 3.
Нова система за багаж
По-рано този месец на Терминал 2 заработи и нова високотехнологична система за обработка на багаж. Ключовите подобрения включват:
Инвестиция: Вложението на „СОФ Кънект“ в съоръжението възлиза на 15 млн. евро.
Капацитет: Системата увеличава капацитета за обработка на багажи осем пъти.
Сигурност и бързина: Значително се повишават сигурността и бързината на обслужване.
Разработка: Системата е разработена от водещите компании в сектора Alstef Group и Leidos.