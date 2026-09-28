Голяма промяна на летището. Свързана е с багажа

Летище София разшири и оптимизира зоната за проверка за сигурност на пътници и ръчен багаж на Терминал 2.

Целта на промените е да се осигури повече пространство, по-добра организация и по-бързо преминаване на пътуващите през задължителните процедури преди полет, съобщиха от летището в официалния си профил във Facebook.

Удължени линии за проверка

В резултат на реорганизацията линиите за проверка са удължени, което предоставя на пътниците два пъти повече място за подготовка. Това нововъведение допринася за по-ефективното разпределение на пътникопотока и намалява струпванията.

Към момента в дясната част на зоната функционират пет линии за проверка, а в лявата – две. Предстои броят на линиите вляво да бъде увеличен до четири, с което общият им брой ще достигне девет спрямо шест досега.

Новата конфигурация позволява по-гъвкаво управление на капацитета в зависимост от натовареността в пиковите часове, уточняват още от аеропорта.

Подобренията на Терминал 2

Разширяването и оптимизацията на зоната за сигурност са част от последователните подобрения на Терминал 2, които „СОФ Кънект“ осъществява. Тези стъпки са в подготовка за бъдещото развитие на летището и мащабния проект за изграждане на изцяло нов Терминал 3.

Нова система за багаж

По-рано този месец на Терминал 2 заработи и нова високотехнологична система за обработка на багаж. Ключовите подобрения включват: