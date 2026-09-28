Рожден ден днес има легенда в световната лека атлетика

Рожден ден днес празнува една от най-великите български спортистки за всички времена и легенда в световната лека атлетика Йорданка Донкова.

Родена е на 28 декември 1961 г. в село Горни Богров, Софийско. Въпреки че в детството си претърпява тежък инцидент и губи два пръста на дясната си ръка, тя показва изключителна воля и се насочва към леката атлетика, специализирайки в дисциплината 100 метра с препятствия под ръководството на треньора Георги Димитров.

Връх в нейната кариера е 1988 г., когато става олимпийска шампионка на Игрите в Сеул. През същата година поставя феноменален световен рекорд от 12.21 секунди на 100 м с препятствия в Стара Загора. Това постижение остава ненадминато в продължение на почти 28 години (до 2016 г.), превръщайки се в един от най-долготрайните рекорди в историята на световната атлетика. Донкова има и бронзов медал от Олимпиадата в Барселона през 1992 г., както и европейска титла от Щутгарт (1986 г.). За своите изключителни успехи тя е отличена с орден „Стара планина“ I степен и остава символ на българския спортен дух.

Днес празнуват още:

Д-р Поли Карастоянова, изпълнителен директор на сдружение „Национален борд по туризъм“

Сотир Цацаров, бивш главен прокурор на България

Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, бивш депутат

Петър Волгин, евродепутат, кандидат за вицепрезидент

Димитър Цанчев, дипломат

Проф. д-р Алберт Бенбасат, литературен критик и историк

Проф. Светла Бъчварова-Пиралкова, икономист и политик

Стефан Командарев, режисьор

Проф. д-р Божидар Кунчев, литературовед

Максим Генчев, актьор и режисьор