Ужасяващи подробности за шамана от Калофер

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов коментира акцията на ДАНС, при която е арестуван испански гражданин, който се е представял за духовен посредник с висши сили и е упоявал последователите си в тайна секта край Калофер.

Разследващите са открили в помещение, разположено в стопански постройки, истинска лаборатория за нетрадиционни ритуали.

Иззети са 35 саксии с особен вид кактус, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивно вещество.

„За кактусите не е противозаконно, противозаконно е държането на екстракта от тях – мескалина. За гъбите самото им държане е противозаконно“, каза доц. Иванов.

По неофициални данни, обект на разследване е сдружение, регистрирано през 2012 година в Пловдив. Дейността му е свързана с церемонии и практики, насочени към личностна трансформация, себепознание и лечение.

Като представляващ и управител е вписан именно испански гражданин.

Преди седем години той купува четири бунгала. Собственик тогава е Йонко Йонков, който е от Казанлък. Мъжът разказа, че от три години не го е виждал, тъй като често пътувал.

„Той е бил в САЩ и Перу на обучение там при индианските племена, може би оттам е придобил тези качества. Те ме каниха в тяхната организация, но аз не съм присъствал. Той ходи и се връща, много рядко седи тук. В Испания си има някакъв бизнес. От Турция има клиенти. Идват от цяла Европа“, посочи Йонков.

Бившият кмет на Калофер Румен Стоянов разказа пред БНТ, че е виждал духовния лидер на общността.

„Все едно гледате извънземен човек. С едно одеяло беше на гърба си. Вързан със сезали, гол и бос. Той се усмихна. Посочи нагоре със знак за Бог“, заяви Стоянов.

Местните хора споделят, че мястото е посещавано предимно от чужденци.

„Те са затворено общество. Там не може всеки да влезе. Голи хора. Голи изпълняват ритуали. За нас не е ОК. Те са тук много години. Минимум десет години. Хора, които вече не са между нас, казаха: пазете си децата. Нямат място там“, коментира Румен Стоянов.

Повечето детайли около локациите, организацията и финансирането на събитията се споделят само при директно записване на участниците по телефон, имейл или чрез лични съобщения.

Част от практиките и ритуалите се финансират под формата на доброволни дарения.