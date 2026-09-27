Напрежение пред Народния театър. Махнаха хорото

Макар традиционното неделно хоро пред Народния театър да е пренасочено от общината към площад „Бански“, езерото „Ариана“ и Горна баня, тази вечер пред едно от чудесата на София отново се стигна по протести, полицейско присъствие и гняв от страна на актьори.

Представления в Народния театър нямаше, но нямаше и хоро, както беше миналата неделя, тъй като протестна акция, предвождана от Манол Глишев, попречи на провеждането му.

Според Ирина Дакова, зам.-кмет в София по „Култура и туризъм“, две организации организират това неделно хоро, като те са санкционирани от общината със 7 акта и 2 фиша, но една от тях ги жали в съда.

Както ние не минаваме през хорото, за да пречим на тях, нека така те не вкарват шума си отвън вътре в театъра, защото на камерна сцена дори се чува, каза председателят на САБ Христо Мутафчиев.

Танцуващите пък заявиха, че са готови на партньорство с Народния театър и намаляване на музиката.

Ние сме готови да играем нашите хора, докато започнат представленията. Готови сме да подпишем декларация за сътрудничество, меморандум или нещо друго, каза Румен Спасов, член на УС на организация „Обществена академия за наука, образование и култура“:

Актьорът Георги Златарев обаче бе категоричен, че дори Моцарт да се чува пред театъра, това им пречи.

В позиция до медиите от Народния театър уточняват, че не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията. Оттам категорично заявяват, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната им работа.

Също така се надяват дългогодишният проблем най-сетне да намери трайно институционално решение.