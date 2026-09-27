Първи подробности за шамана от Пловдивско. Прокуратурата проговори

Испански гражданин е арестуваният "шаман" при съвместната ударна акция на ДАНС и МВР.

По данни на обвинението, в ранните часове днес в Калофер разследващите пристъпили към действие. Нахлули в помещение, използвано от сочения за ръководител на секта, което е част от база със стопански постройки.

Там били намерени и иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. Иззети са били и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки.

Испанският гражданин е живеел от дълго време в България. По досъдебното производство се извършват действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество, иззети са веществени доказателства и други, посочиха още от обвинението.

Испанецът е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".