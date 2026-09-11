Интригата с арестувания Ламбов се заплита. Кой го натопи

Бургаският бизнесмен Иван Ламбов е дал съгласие да бъде доброволно предаден на германските власти по Европейска заповед за арест, свързана с разследване за трафик на 1,3 тона кокаин и 100 кг амфетамини от Антверпен към Дюселдорф. При окончателно решение процедурата по екстрадицията му трябва да се организира в 10-дневен срок, а 47-годишният мъж вече си е осигурил адвокат в Германия и категорично отрича да е участвал в престъпната схема.

Основната му линия на защита е, че през 2021 г. е продал транспортната фирма на германски гражданин, а разкритата през 2024 г. наркопратка е от период, в който той вече не е имал нищо общо с управлението. Според Ламбов разследването срещу него в Германия е следствие от показания на новия собственик, който вече е арестуван.

Пред Бургаския окръжен съд Ламбов и адвокатът му Емил Христов поискаха по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“, като подчертаха, че бизнесменът е баща на три деца, не е осъждан и няма намерение да се укрива, а напротив - сам настоява да изчисти името си пред немското правосъдие. Българската прокуратура в лицето на прокурор Росица Дапчева обаче се обяви против незабавната му екстрадиция и поиска той да остане в ареста.

Причината е висящо дело срещу него в Софийския градски съд за закана за убийство, насрочено за 18 септември. То е свързано с конфликтни отношения с една от бившите му съпруги, която понастоящем е женена за известен бургаски бизнесмен. Държавното обвинение настоява предаването на Германия да бъде отложено до окончателното приключване на българското съдебно производство, докато Ламбов твърди, че и това обвинение е изфабрикувано от същия влиятелен мъж.