Напрежение пред Народния театър. Махнаха хорото
Дори Моцарт да се пусне пред театъра, пак ще ни пречи, казват яктьорите
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Дори Моцарт да се пусне пред театъра, пак ще ни пречи, казват яктьорите
Курс към радикализация взе фалшивата партия на Кики, Ники и Асен
Сложили сме си главите в торбата и ще протестираме, колкото трябва, казва Манол Глишев