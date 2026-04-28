Готви се голям протест в страната. Ето причината

28 апр 26 | 11:13
Мотористи заплашват с протест заради резкия скок в цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност". От мотоклубовете сигнализират, че правата им са сериозно засегнати, защото липсва опцията за разсрочване на плащането и цялата сума трябва да бъде дадена накуп.

78 мотоклуба и организации са в протестна готовност.

Любомир Жингов подчерта, че цените вече са почти двойни. Мотористите настояват за точни обяснения на каква база се вдигат цените и настояха за прозрачност при определяне на рисковите категории.

От Асоциацията на българските застрахователи посочиха, че те не се занимават с пазарната стратегия.

От КЗП прехвърлят въпроса към Комисията за финансов надзор, но пък подчертават, че поскъпването трябва да бъде обосновано и съобразено със Закона за въвеждане на еврото.

Още от Общество
