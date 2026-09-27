Тежка катастрофа с два тира. Затвориха проход

Тежка катастрофа затвори пътя през Айтоския проход.

Сблъскали са се лек автомобил с добричка регистрация, собственост на 62 - годишна жена от Добрич и камион с варненска регистрация, управляван от 57-годишен мъж от Аврен, област Варна.

Водачката на лекия автомобил загинала на място, но към момента самоличността й не е потвърдена, тъй като предстоят действия по рязане на автомобила и изваждане на тялото, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Автомобилният трафик се пренасочва по обходен маршрут през Ришки проход.