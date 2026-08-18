Проблем на летище "Васил Левски". Пътниците са затворени

Голямо закъснение на полет за Крит на летище "Васил Левски" в София. По разписание самолетът на Ryanair е трябвало да излети за Ханя в 8:00 сутринта във вторник, но 3 часа по-късно все още не е потеглил. По думите на един от пътниците служител на гейта е направил грешка, заради която полетът се бави, а пасажерите над 2 часа са в машината в очакване на излитане, предаде Блиц.

По данни на официалната страница на летище "Васил Левски" самолетът е в режим "Отвеждане", без да е представена повече информация. Последното актуализиране на информацията е още в 8:08 часа.

"Вече повече от 2.30ч стоим затворени в самолета. Пътници са допуснати на борда без да бъдат чекирани, заради грешка на служителят на гейта. И не е ясно кога ще излетим.", разкрива пасажерът.