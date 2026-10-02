Синът на Илиян Филипов с тежки думи: За мен битката продължава

„За мен битката продължава.“ С тези думи синът на убития в Пловдив Илиян Филипов - Костадин Филипов, се сбогува с баща си и даде най-силния досега знак, че семейството няма намерение да се оттегля от започнатото от него. В емоционален пост в социалните мрежи той обеща да пази името и честта на баща си и да надгражда всичко, което Илиян Филипов е създал. На този фон името на Костадин вече се споменава и като възможен наследник на баща му начело на Ботев, макар официално решение да няма.

Благодаря ти, татко

Костадин Филипов започна посланието си с благодарност към всички, които са до семейството в най-тежкия момент. Специално място отдели на органите на МВР за бързата реакция след убийството и за работата по разкриването на престъплението.

„Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР - от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас“, написа той.

Синът на Филипов отправи и ясно послание към прокуратурата и съда. „Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват“, заяви Костадин.

За мен битката продължава

Най-силната част от посланието е обръщението към баща му. Костадин говори за уроците, които е получил от него, и за решимостта си да продължи напред.

„Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно“, пише той.

След това идват думите, които веднага насочиха вниманието и към бъдещето: „За мен битката продължава.“

„Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи“, заяви Костадин Филипов.

Той допълва, че духът, силата и постигнатото от баща му ще останат пример и посока за семейството. „Името ти ще бъде пазено. Честта ти ще бъде защитавана. А всичко, което си изградил, ще продължава да расте“, пише още той.

Ще поеме ли мястото на баща си в Ботев

Именно тези думи засилиха въпросите дали Костадин Филипов ще поеме част от ролята, която баща му имаше в Ботев. След смъртта на Илиян Филипов клубът остана без човека, който през последния период беше сред основните фигури около управлението и финансирането на „жълто-черните“.

Към момента няма официално съобщение, че синът му ще заеме конкретен пост в клуба. Формулировките в неговото послание обаче ясно показват намерение да бъде продължено започнатото от баща му и да бъде съхранено изграденото от него.

Точно затова въпросът кой ще поеме отговорностите на Илиян Филипов в Ботев вероятно ще бъде сред най-важните за клуба през следващите дни. Името на Костадин Филипов вече се обсъжда като една от възможностите, но засега това остава на ниво очаквания.

Остра реакция към нападките след смъртта му

В края на посланието Костадин Филипов отправи остри думи към хората и медиите, които според него са използвали момента след смъртта на баща му, за да го атакуват.

„Благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори - знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори. Вашите думи говорят най-вече за вас“, написа той.

По думите му едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари, а „с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека“. Костадин заяви, че семейството няма да отговаря с омраза, а ще продължи напред и ще пази постигнатото от Илиян Филипов.

„Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което Илиян Филипов е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си“, завършва синът му.