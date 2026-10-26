17-годишна българка от Лондон проби в Амазон

17-годишната българка Лия Москов от Лондон написа книга за връзката между науката, политиката и човешките права и постигна впечатляващи резултати в Амазон. Bodies of the State е заглавието на дебютната творба на изгряващата писателка, най-новото откритие на Фондация „Стоян Камбарев“, която вече 17 години сбъдва мечтите на младите и талантливи родни творци.

Лия Москов е родена и живее в Лондон, но родителите ѝ са българи и още от малка говори прекрасен български. Прекарва много от ваканциите си в България и расте с обич към езика, културата и корените си. Ученичка е в престижното лондонско училище Godolphin & Latymer School, където се обучава по международната образователна програма International Baccalaureate (IB). Особено впечатляващо е, че тя написва книгата през лятната ваканция между двете години на IB програмата. Книгата е публикувана на английски и български език от Института за социални и политически изследвания (ISPS). Bodies of the State проследява как през последните близо 150 години държавите са използвали науката, медицината и биологията като инструменти за политически контрол. От възникването на евгениката през XIX век до насилствените стерилизации, расовите политики, биологичните оръжия, политическата злоупотреба с психиатрията и съвременните генетични технологии, книгата изследва как научният прогрес може да бъде използван не само в полза на човечеството, но и като средство за ограничаване на основни човешки права и свободи.

Постижението на Лия Москов е пример за амбицията и интелектуалното любопитство на новото поколение млади българи, които се развиват в международна академична среда. Тя е основателка на благотворителната организация „Деца без граници“ (Children Without Frontiers), чрез която подкрепя уязвими общности и насърчава достъпа до здравеопазване, образование и социална подкрепа. Съосновател и автор е на Vox Juvenis - независим онлайн вестник, посветен на историята, политиката, философията, теологията и литературата.