Георги Господинов се размина с Нобеловата награда

Канадската писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 г.

Отличието беше обявено днес в Стокхолм, предаде NOVA. Карсън е изтъкната канадска поетеса, есеистка, преводачка и класицистка, родена на 21 юни 1950 г. в Торонто. Тя е сред най-влиятелните и самобитни гласове в съвременната англоезична литература, известна със своя новаторски подход, който смесва поезията с есеистиката, класическите старогръцки митове и съвременната култура.

Българският писател Георги Господинов също бе сред имената, посочени като възможни носители на наградата за литература за 2026 г. в публикация на авторитетния германски вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

В обширен материал, посветен на очакванията преди обявяването на лауреата, германското издание разгледа творчеството на писатели от различни държави и литературни традиции, които биха могли да привлекат вниманието на Шведската академия.

Специален акцент е поставен върху авторите, които творят на езици с по-ограничено международно присъствие, както и върху литературата, изследваща обществените промени, личната памет, автобиографичните преживявания и политическите процеси.

Освен българския писател германският вестник посочи още шестима възможни претенденти за престижното отличие. Сред тях са австралийският автор Джералд Мърнейн, френският писател Мишел Уелбек, известен с провокативните си произведения и обществените полемики около тях, както и Людмила Улицка - една от утвърдените фигури в съвременната руска литература и открит критик на Кремъл.

Включването на Господинов сред обсъжданите кандидати отново насочи международното внимание към българската литература в навечерието на едно от най-престижните литературни отличия в света.

Официалното решение за носителя на Нобеловата награда за литература се взема от Шведската академия.