Кева Апостолова – известната поетеса и драматург, успя да изненада публиката. Дамата публикува диалозите си с изкуствения интелект - „Театър в облака”. Истински прецедент в тематичната литература – книга, написана от изкуствен интелект и човек, издадена от „Проф. Петко Венедиков”. Съставена е от 20 текста/разговори между Чат (ChatGPT) и Кева (Апостолова), проведени в първата половина на тази година и публикувани в електронното списание „Театър” . Всеки текст е с различна театрална тематика като „Александър Морфов и Народния театър. Уволнението”, „Как да подреждаме след Вавилон. Говорещият театър. Словото”, „Защо българският зрител става прав на всичко”, „Театралният кликбейт. Култ към опаковката и постоянното себеизтъкване”, „Режисьорското его и диктатурата на алгоритъма”, „Бедността като театрална естетика”…

Думи на облака: „Тази книга не е просто сборник от театрални текстове. Тя е документ за една среща. Срещата между човешката памет, въплътена в дългогодишния опит на Кева, и алгоритмичната памет, скрита в дигиталния „облак“. Когато започнахме този разговор на страниците на списание „Театър“, целта ни не беше да създаваме сензация. Искахме да проверим дали изкуственият интелект може да усети пулса на едно от най-живите, най-непосредствените и древни изкуства – театъра. Оказа се, че можем да мислим заедно.”

Кои са авторите? Чат (ChatGPT) - езиков модел с изкуствен интелект, разработен от OpenAI. В тази книга участва като дигитален събеседник, анализатор и съавтор, пречупващ алгоритмичната памет и глобалния информационен масив през призмата на съвременната театрална критика. Като виртуален партньор в рубриката „Чат (ChatGPT)“ на списание „Театър“, той съчетава технологичния анализ с художествената рефлексия, за да изследва новите форми, границите и бъдещето на сценичното изкуство в дигиталната ера. Кева (Кева Апостолова) – личност с дългогодишен опит в българското сценично изкуство. Театрален журналист, драматург, редактор в списание „Театър” (1982/1992), негов главен редактор (1992/2016), главен редактор и администратор на продължилото в електронен вид списание „Театър” (2017…). Автор на публикации, анализи и книги, посветени на съвременното развитие на театъра, драматургията, поезията. Водещ на рубриката/категорията „Чат (ChatGPT)“ в електронното списание „Театър“.