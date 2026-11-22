Писателят Георги Господинов получи за книгата си „Градинарят и смъртта" наградата „Жан Моне" за европейска литература на церемония, състояла се снощи във френския град Коняк. Произведението е преведено на френски език от Мари Врина-Николов.

Българският писател беше номиниран заедно с още 8 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя романа „Градинарят и смъртта" като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

В началото на септември беше съобщено, че Господинов е новият лауреат на приза и ще му бъде връчен на церемония през ноември. През 2025 г. френският писател Паскал Киняр беше отличен с „Жан Моне" за Tresor caché.

Наградата „Жан Моне“ за европейска литература е създадена през 1995 г. и се присъжда ежегодно на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Призът е придружен от премия на стойност 5000 евро.