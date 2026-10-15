Брин Терфел отдава почит на големия български бас Николай Гяуров

Световноизвестният бас-баритон включва в концерта си със Софийската филхармония две от най-внушителните сцени в оперния репертоар – смъртта на Борис Годунов и каватината на Алеко, които за първи път е чул в изпълнение на легендарния български певец.

На 18 октомври от 19:00 часа в зала „България“ сър Брин Терфел се завръща на сцената на Софийската филхармония за концерт под диригентството на маестро Найден Тодоров. Програмата, подбрана от самия артист, ще преведе публиката през повече от два века музикална история – от Моцарт и Бетовен до Бродуей, от драматичните образи на руската опера до най-обичаните песни от световните мюзикъли.

Особено място в тази музикална вечер заема личната почит на Брин Терфел към Николай Гяуров. Уелският бас-баритон е избрал да изпълни две произведения, които свързва с големия български артист – сцената на смъртта на Борис от операта „Борис Годунов“ на Модест Мусоргски и каватината на Алеко от едноименната опера на Сергей Рахманинов.

Именно в изпълнение на Гяуров Терфел е чул за първи път тези две произведения. Днес, десетилетия по-късно, той ги включва в концерта като знак на признателност към един от най-великите баси в историята на операта.

Двете сцени разкриват различни лица на човешката трагедия. В „Борис Годунов“ Мусоргски изгражда разтърсващ портрет на владетел, смазан от вината, страха и приближаващата смърт. В каватината на Алеко Рахманинов пресъздава самотата и душевната болка на човек, чиято любов се превръща в разрушителна страст. Това са произведения, които изискват от певеца много повече от внушителен глас – изискват способността да изгради цял драматичен свят само за няколко минути.

Именно в подобни образи Брин Терфел е изградил репутацията си на един от най-ярките оперни артисти на нашето време. Неговото сценично присъствие съчетава вокална мощ, драматичен темперамент и изключително театрално чувство.

Програмата на 18 октомври обаче ще разкрие и другото лице на Терфел – артистът, който с еднаква убедителност владее оперната трагедия, музикалната комедия и Бродуей.

В първата част публиката ще чуе знаменитата ария на Фигаро „Non più andrai“ от „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт, арията на дон Пизаро от „Фиделио“ на Бетовен и прочутата балада за Макхийт „Mack the Knife“ от „Опера за три гроша“ на Курт Вайл. Сред акцентите са още колоритният „Гопак“ на Мусоргски и комичната ария на дон Манифико от „Пепеляшка“ на Росини.

Втората част ще отведе публиката от голямата опера към света на мюзикъла. Един от най-разпознаваемите гласове на съвременната оперна сцена ще изпълни „Some Enchanted Evening“ от „Южен Пасифик“ на Ричард Роджърс – една от най-красивите любовни песни, създадени за Бродуей. Ще прозвучи и „How to Handle a Woman“ от „Камелот“ на Фредерик Лоу, а драматичната песен „Stars“ от „Клетниците“ на Клод-Мишел Шьонберг ще представи Терфел в образа на безкомпромисния инспектор Жавер.

Така в рамките на една вечер публиката ще премине от трагедията на Борис Годунов до романтиката на „Южен Пасифик“, от мрачния свят на Курт Вайл до театралния блясък на Бродуей. Различни жанрове, епохи и характери, обединени от един от най-впечатляващите гласове на световната сцена.

На финала с подбрани бисове Терфел ще покаже и прочутото си чувство за хумор, и способността си да превръща дори най-интимната песен в силно сценично преживяване.

Ограничено количество билети за концерта са налични на касата на зала „България” и в мрежата на Ивентим.