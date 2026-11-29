Един от най-разпознаваемите европейски кинорежисьори Люк Бесон отправи остра критика към комерсиализацията на съвременното кино. Създателят на "Леон", "Петият елемент" и "Люси" обвини хората, които финансират филмовата индустрия, че отнемат свободата на творците и превръщат изкуството в обикновена стока.

Френският режисьор направи откровенията си на кинофестивала в Торино, където получи наградата за цялостно творчество "Стела дела Моле", съобщава "Варайъти".

Кой трябва да управлява киното

Бесон отхвърли определението, че е преоткрил екшън киното. Според него успехът на ранните му филми се дължи до голяма степен на свободата да експериментира, без да се съобразява с многобройните изисквания на големите филмови студия.

"През последните около 20 години хората с парите поеха контрола над киното. Те казват: "Аз плащам, значи аз решавам." Не. Този, който решава, е творецът", категоричен бе режисьорът.

Той даде за пример италианския художник Амедео Модилиани, който не е трябвало да иска разрешение, за да рисува своите прочути портрети на жени с издължени шии и характерни тъмни очи.

"Трябва да си върнем тази свобода, защото просто убиваме изкуството. Превръщаме го в нещо за продан, като кисело мляко или чорапи. В живота на мъжете и жените има четири жизненоважни неща: вода, въздух, любов и изкуство. Без тях сме мъртви", заяви Бесон.

Защо не иска да снима поредния "Терминатор"

Режисьорът призна, че винаги е предпочитал необикновените истории и персонажите, които трудно намират мястото си в обществото. Именно затова го привличат фантастичните светове, а не сюжетите от всекидневието.

"Правя филми, за да странствам, да изчезвам и да изследвам други светове. Не искам да разказвам историята на съседа си. Искам да разкажа историята на човек, който кара такси през 23-ти век", обясни Бесон, визирайки героя на Брус Уилис в "Петият елемент".

Режисьорът разкри и защо не би приел предложение да заснеме нов филм от поредицата "Терминатор". Въпреки симпатиите си към Арнолд Шварценегер, той би се заинтересувал от подобен проект единствено ако прочутият робот покаже неочаквана човешка слабост.

"Бих заснел този филм само ако Терминаторът седне и каже, че му липсва майка му", пошегува се Бесон.

Добрите хора са по-важни от големите звезди

Сред актьорите, с които му е било най-приятно да работи, френският режисьор открои Гари Олдман, бившата си съпруга Мила Йовович и Кейлъб Ландри Джоунс, изпълнил главната роля в "Догмен". Според Бесон човешките качества на актьорите са от огромно значение за успеха на съвместната работа.

"Представете си, че трябва да прекосите Атлантика с малка лодка само с още един човек. Изберете партньора си добре, иначе ще бъде наистина трудно. Сега работя с актьори, които преди всичко са добри хора. Не искам звезда, заобиколена от антураж от 15 души", заяви режисьорът.

Бесон получи отличието си на 26 ноември, непосредствено преди прожекцията на "Догмен". Два дни по-рано същата награда беше връчена на Джон Траволта, който представи в Торино първия си филм като режисьор - Propeller One-Way Night Coach.

В рамките на 44-тото издание на кинофестивала, който продължава до 2 декември, награди за цялостно творчество получават общо 12 знаменитости от света на киното, сред които Памела Андерсън, Фани Ардан, Изабел Юпер, Анди Гарсия и Мира Сорвино.

Самият Бесон в момента довършва нов анимационен проект, на който е продуцент и който трябва да излезе през 2027 г.