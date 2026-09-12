Спайдър-мен отвя Одисей в кината
Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
Следете всички новини, анализи и коментари за Люк Бесон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Четвърта е игралната версия на „Смелата Ваяна“ с 48 104 зрители и 323 639 евро.
През 2018-а 28-годишната актриса Санд ван Рой подаде жалба срещу режисьора
Режисьорът се готви да заснеме два нови екшъна
Режисьорът ще трябва да плати глоба за неправомерното уволнение на своя асистентка
Кинаджията е обвинен, че е уволнил неправомерно асистентката си
Никога не съм посягал на жена, каза кинаджията в тв интервю
Бившата му асистентка твърди, че кинаджията прилага схема на сексуално посегателство
Люк Бесон е осъден да плати близо 450 хиляди евро на самообявилия се за „холивудски майстор на хоръра" Джон Карпентър заради плагиатство от неговия фи...
Люк Бесон планира да заснеме филм за руската атомна подводница "Курск", която потъна през 2000 г. В скоро време в Русия ще пристигне голяма френска де...
"Транспортер" се върти за сефте по Нова