Романът на Георги Господинов „Градинарят и смъртта“ е сред номинираните за престижната международна литературна награда Dublin Literary Award 2027. Новината съобщи самият писател в профила си във Фейсбук.

Англоезичното издание на книгата носи заглавието Death and the Gardener, а преводът е дело на Анджела Родел (Angela Rodel). Романът е получил номинации от четири библиотеки в България, Италия и Полша.

Сред номиниращите институции са Столичната библиотека и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които са предложили книгата за отличието от българска страна.

Dublin Literary Award е сред най-престижните международни отличия за художествена литература и се присъжда от 1994 г. Номинациите се правят от обществени библиотеки по целия свят, което отличава наградата от много други литературни конкурси, пише Мартин Дойл за The Irish Times, предава "Вести".

В изданието за 2027 г. са включени общо 71 романа, предложени от 90 библиотеки в 41 държави. Сред тях има 30 преводни произведения от 21 езика. Книгата на Георги Господинов е сред най-често номинираните заглавия. Той е получил четири номинации.

Победителят ще получи награда от 100 000 евро. Ако отличието бъде присъдено на преводно произведение, 75 000 евро се полагат на автора, а останалите 25 000 евро на преводача.

Следващият етап от конкурса е обявяването на дългия списък на 16 февруари 2027 г. Краткият списък с шест заглавия ще стане известен на 7 април, а носителят на наградата ще бъде обявен на 20 май 2027 г. в рамките на Международния литературен фестивал в Дъблин.

„Градинарят и смъртта“ разказва историята на един баща, един син и едно последно разсъмванe – милостива и безмилостна едновременно.

"Тази книга няма лесен жанр – тя трябва сама да си го изобрети. Както смъртта няма жанр. Както животът. Както градината. Роман елегия, роман градина, мемоар или мемороман – има ли значение за ботаниката на тъгата. История за отиващите си бащи в един отиващ си свят. За тези трагични пушачи, често отсъстващи, вкопчени в шнорхела на цигарата, плуващи в други води и облаци. За баща ми, който крепеше на раменете си тонове минало и не спираше да го разказва. Тази Шехерезада – баща ми. Сега миналото се пропуква тихо и започва да се срутва върху мен с всичките си следобеди. Не книга за смъртта, а за живота, който чезне. Има разлика", споделя Георги Господинов.