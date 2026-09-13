Големият ход на Тръмп: Николай Младенов начело на ООН
Името на българския дипломат вече се обсъжда зад кулисите, а Вашингтон е сондирал дори Москва, твърди италианският всекидневник
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Името на българския дипломат вече се обсъжда зад кулисите, а Вашингтон е сондирал дори Москва, твърди италианският всекидневник
Херцогинята има сериозен повод за празнуване
Кандидатурата е подадена в последния ден от 5-дневния срок за номинации за подуправители на НЗОК
Новият кандидат има 10 дни да събере мнозинство, след като Еюджен Томак се отказа заради липса на парламентарна подкрепа
Това стана на консултациите при Президента, свързани с назначаването на новата Централна избирателна комисия
Номинацията е за министър на външните работи
Важен момент за българското присъствие на световната сцена
Така той за пореден път отива на елиминационна битка
Официалното обявяване на номинациите се състоя на SoAlive Music Conference & Festival в София на 16 октомври
Американският президент твърди, че е спрял седем войни, но процедурните правила може да го оставят без приза
Чрез проекторезолюция в украинския парламент
В категорията Международен пълнометражен филм
Президентът на САЩ е показал изключителни качества, насочени към мирно разрешаване на конфликти
Американският президент посрещна отново в Белия дом израелския премиер
Досега тя е е подуправител с 4 мандата на този пост
Според Агов предварителни избори могат да определят единен десен претендент
Предишният кабинет на Милош Вучевич падна след вълна от антиправителствени протести
Пореден успех за родния шампион по вдигане на тежести
Иса не сподели повече подробности
След номинацията за "Грами", рокадата дойде