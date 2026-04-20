Мадяр номинира Орбан за министър

Лидерът на партията ТИСА Петер Мадяр, който скоро ще оглави правителството на Унгария, издигна кандидатурата на Анита Орбан за поста министър на външните работи, предаде Ройтерс.

Анита Орбан е съветник в ТИСА по външната политика, а в периода 2010–2015 г. е работила в дипломатическото ведомство на страната, където се е занимавала с въпросите, свързани с енергийната сигурност.

"За поста министър на външните работи ТИСА предлага Анита Орбан", заяви Мадяр на пресконференция след заседание на групата на партията му в бъдещия национален парламент, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com