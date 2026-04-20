Мадяр номинира Орбан за министър

Номинацията е за министър на външните работи

Мадяр номинира Орбан за министър
Снимка: АП/БТА
20 апр 26 | 16:42
Агенция Стандарт

Лидерът на партията ТИСА Петер Мадяр, който скоро ще оглави правителството на Унгария, издигна кандидатурата на Анита Орбан за поста министър на външните работи, предаде Ройтерс.

Анита Орбан е съветник в ТИСА по външната политика, а в периода 2010–2015 г. е работила в дипломатическото ведомство на страната, където се е занимавала с въпросите, свързани с енергийната сигурност.

"За поста министър на външните работи ТИСА предлага Анита Орбан", заяви Мадяр на пресконференция след заседание на групата на партията му в бъдещия национален парламент, пише БТА.

Автор Агенция Стандарт

Още по тема Унгария
Още от Свят
