ПБ с ключова номинация за НЗОК

"Прогресивна България" номинира бившият служебен министър на здравеопазването от кабинета на Гълъб Донев - д-р Асен Меджидиев, за подуправител на НЗОК. Днес се очакват и номинациите на другите парламентарни сили за позицията. Тя е ключова в момента, тъй като управителят и подуправителят са в оставки и със снето политическо доверие.

Д-р Меджидиев е завършил медицина през 1994 г., а през 2010 г. завършва „Здравен мениджмънт“ в Медицинския университет. Работи в УМБАЛ „Св. Анна“, ръководител е на първото отделение по УНГ болести в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и е инициатор на националната програма „Детско здраве – Пирогов“.

Кандидатурата на д-р Меджидиев е подадена в последния ден от 5-дневния срок за номинации за подуправители на НЗОК, който определиха народните представители, за да се избегнат съмнения за предварително определен човек за поста. Процедурата продължава с проверка на Държавна сигурност на кандидатите, преди да се обяви кой от тях е допуснат до изслушването от Здравната комисия. Накрая номинациите ще бъдат гласувани в Народното събрание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com