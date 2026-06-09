ДПС номинира Исмаил Осман и Цветан Енчев за новата ЦИК

ДПС номинира Исмаил Осман за зам.-председател на ЦИК и Цветан Енчев за член на ЦИК, и двамата бивши народни представители от ДПС.

Това стана на консултациите при Президента, свързани с назначаването на новата Централна избирателна комисия.

Във връзка с възраженията на ДБ по отношение на разпределението на местата в ЦИК, народният представител от ДПС Станислав Анастасов призова да не бъдат въвеждани в заблуждение медиите и обществеността от страна на ДБ, тъй като това е вторият път, в който се назначава ЦИК с този метод на разпределение, но предишния път именно те са били облагодетелствани от него.

В консултациите от страна на ДПС участваха Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС и ПГ на ДПС, Станислав Анастасов, зам.-председател на ДПС и народен представител и Атидже Алиева-Вели, председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на граждани в НС.

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