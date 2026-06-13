ДПС номинира Исмаил Осман и Цветан Енчев за новата ЦИК
Това стана на консултациите при Президента, свързани с назначаването на новата Централна избирателна комисия
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Това стана на консултациите при Президента, свързани с назначаването на новата Централна избирателна комисия
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