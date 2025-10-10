Напрежението расте! Ще получи ли Тръмп Нобеловата награда за мир?

Ще получи ли президентът на САЩ Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир за настоящата година? Този въпрос си задават световните медии и анализатори, докато по обед се очаква Нобеловият комитет да обяви тазгодишния лауреат.

Интересът е огромен, защото Тръмп, който встъпи в новия си президентски мандат през януари 2025 г., сам твърди, че е допринесъл за прекратяването на няколко ключови конфликта по света и вече получава публична подкрепа от редица международни лидери.

Президентът на САЩ се обявява за миротворец

Тръмп неведнъж подчерта, че заслужава наградата, защото според него е допринесъл за разрешаването на „седем войни само през настоящата година“. В речта си на годишната сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември той изброи конфликтите, за които твърди, че е спомогнал да бъдат потушени - между Руанда и Демократична република Конго, Азербайджан и Армения, Тайланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Косово и Сърбия, Египет и Етиопия, както и между Израел и Иран.

На 29 септември американският президент представи и „план в 20 точки“ за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“ в Газа. Само дни по-късно двете страни в конфликта се съгласиха да започнат работа по първата фаза от предложението, а израелското правителство вече официално е одобрило договорката.

Този напредък предизвика положителен отклик в региона. Лидери от Израел и Египет призоваха Нобеловият комитет да удостои Тръмп с наградата за мир, определяйки усилията му като „безпрецедентни в съвременната дипломация“.

Вълна от номинации и процедурна пречка

Президентът Тръмп получава подкрепа и от други държавни глави. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще го номинира за отличието, ако успее да договори прекратяване на огъня и в Украйна. Подобни призиви вече дойдоха от Пакистан, Камбоджа, Армения и Азербайджан.

Въпреки това шансовете му за наградата тази година са малки по чисто процедурни причини. Според правилника номинациите за Нобеловата награда за мир се подават до 31 януари на съответната година, а повечето предложения за Тръмп са направени след тази дата. Това означава, че макар и да се обсъжда активно, той може да бъде разглеждан официално едва за наградата през 2026 година.

Дотогава светът ще следи дали Доналд Тръмп ще продължи да използва дипломатическите си инициативи като част от глобалния си имидж — или както често сам казва — като доказателство, че „Америка се завръща като сила на мира“.

Четирима президенти на САЩ са носители на Нобеловата награда

Историята познава само четирима президенти на САЩ, удостоени с Нобеловата награда за мир – и трима от тях имат семейни корени или житейски връзки с щата Джорджия, отбелязват американските медии.

През 1906 г. Теодор Рузвелт получава отличието за посредничеството си в руско-японската война – конфликт, който можеше да прерасне в глобална катастрофа. Чрез своята дипломация Рузвелт не само прекратява бойните действия, но и договаря „джентълменско споразумение“ с Япония относно миграцията, с което намалява напрежението между двете страни. Той остава в историята и с инициативата си да изпрати американска флотилия на световно турне, за да насърчава мирните отношения.

През 1919 г. Удроу Уилсън става вторият американски президент, удостоен с Нобела, за визията си за световния ред след Първата световна война и за създаването на Лигата на нациите – предшественик на ООН.

Десетилетия по-късно, през 2002 г., отличието получава Джими Картър за дългогодишната си работа за мир, демокрация и човешки права чрез „Център Картър“, основан в Джорджия. И накрая, през 2009 г., Барак Обама е отличен за усилията си в укрепването на международната дипломация, ядреното разоръжаване и борбата с климатичните промени.

Ще продължи ли традицията на американските Нобелови президенти

Наблюдателите вече коментират, че ако Доналд Тръмп получи Нобеловата награда, той ще стане петият американски президент с това отличие – и първият, удостоен за активни миротворчески действия по време на действащ мандат.

Анализатори отбелязват, че макар и предишните лауреати да са били признати за усилията си след мащабни конфликти, дипломатическата стратегия на Тръмп се отличава с бързина и директност. Неговите поддръжници виждат в това доказателство за „нов модел на лидерство“, а критиците – за амбиция да превърне Нобеловата награда в част от политическия си имидж.

Независимо от оценките, името на Доналд Тръмп вече заема централно място в дебата за мира, а днешното решение на Нобеловия комитет ще покаже дали светът е готов да награди неговия подход към дипломацията.

