Българският дует Lunikk с номинация за престижните Music Moves Europe Awards 2026

Българската музика отново ще звучи на европейската сцена – електропоп дуото Lunikk е сред 15-те номинирани за Music Moves Europe Awards 2026, едни от най-престижните отличия за нова музика в Европа.

Официалното обявяване на номинациите се състоя на SoAlive Music Conference & Festival в София на 16 октомври, което превърна българската столица в център на европейската музикална карта. Именно от София беше даден старт на новото издание на наградите, които отличават най-иновативните и обещаващи млади артисти от целия континент.

В тазгодишния списък с номинирани са: Anna Lille (Норвегия), Camille Yembe (Белгия), Carpetman (Украйна), Della (Кипър), DITTER (Франция), Fine (Дания), florence road (Ирландия), Glazyhaze (Италия), Lia Kali (Испания), Lunikk (България), Melina (Гърция), Might Delete Later (Латвия), Ray Lozano (Германия), Sarah Julia (Нидерландия) и Sofie Royer (Австрия).

„Звукът на Европа е смел, разнообразен и изпълнен с креативност, и именно това празнуват наградите Music Moves Europe. Тези 15 номинирани артисти олицетворяват изключителните таланти, които оформят бъдещето на музиката на нашия континент. Поздравления за тях! Гордея се, че нашата програма „Творческа Европа“ подкрепя инициативи като тази, които дават на талантливите артисти видимостта и признанието, което заслужават. Особено вълнуващо е, че тази година София и SoAlive Music Conference са домакини на обявяването на номинациите, обединявайки регионалните таланти на Европа с глобалната музикална общност.“

— Глен Микалиф, Европейски комисар по справедливост между поколенията, младежта, културата и спорта.

Music Moves Europe Awards са официалните музикални награди на Европейския съюз, подкрепени от програмата „Творческа Европа“ (Creative Europe). Те отличават най-вълнуващите нови артисти от континента и подкрепят развитието на международните им кариери. Сред предишните носители са Dua Lipa, ROSALÍA, Stromae, Hozier, Meduza и Christine and the Queens – артисти, които днес определят облика на съвременната европейска и световна сцена.

През последните години български артисти все по-често намират място сред номинираните, което показва устойчивия растеж и международния потенциал на родната сцена. Номинацията на Lunikk е поредно доказателство, че българската независима музика звучи силно и уверено в европейския контекст.

Феновете от цяла Европа вече могат да подкрепят своите фаворити в категорията Public Choice Award 2026, като гласуват на mmeawards.eu/vote. Това е възможност и за българската публика да помогне Lunikk да спечелят наградата на публиката и да представят страната ни на финалната церемония.

Победителите ще бъдат обявени на 15 януари 2026 г. по време на ESNS (Eurosonic Noorderslag) – най-големия европейски шоукейс фестивал и конференция, който се провежда в Грьонинген, Нидерландия. Всеки от петте победители ще получи парична награда от 10 000 евро, а носителят на Голямата награда на журито ще бъде отличен и с ваучер за реализиране на екосъобразно турне на стойност 5 000 евро.

Всички номинирани, включително Lunikk, ще излязат на сцената на ESNS 2026 и ще представят своята музика пред международната професионална публика. Те ще участват и в специална образователна програма, организирана от ESNS и Reeperbahn Festival, която предлага ценни знания и контакти от водещи експерти в музикалната индустрия.

Lunikk са електронно дуо от София, създадено от Кристина Кокорска (KOPRIVA) и Никола Станков. Със своя меланхоличен, но енергичен електронен звук, изчистена визия и експериментален подход към поп музиката, проектът бързо привлече внимание както у нас, така и извън страната. Номинацията за Music Moves Europe Awards 2026 е поредна крачка в тяхното израстване и силен знак, че българската сцена продължава да бъде част от големия разговор за бъдещето на европейската музика.

