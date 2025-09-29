Украйна предложи Тръмп за Нобелова награда за мир

Редица украински депутати предлагат Върховната рада да се обърне към Нобеловия комитет във връзка с номинацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за наградата за мир, пишат украинските медии с позоваване на уебсайта на Парламента на Украйна.

Съответният проект на резолюция No 14088 беше регистриран във Върховната рада в понеделник. Текстът на проекторезолюцията все още не е оповестен публично.

Автори на проекторезолюцията са народни депутати от групите "За бъдещето" (Анна Скороход, Анатолий Урбански, Тарас Батенко) и "Видовленя Украйна" (Олександър Юрченко, Анатолий Бурмич).

