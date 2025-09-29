Белият дом разкри плана на Тръмп за Газа

Белият дом публикува план от 20 точки за уреждане на проблема в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие. Той не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав, според документа, публикуван от Белия дом.

„Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план.

„Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, се казва в документа.

Американските предложения за уреждане на проблема в ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там. „Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа.

„Съединените щати ще работят с арабски и (други) международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се казва в плана, предава БГНЕС. Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма“.

