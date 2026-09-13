Мура́тов пред BBC: Путин вече не може да обяви победа в Украйна
Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
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Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционна лидерка, е тазгодишният нобелов лауреат за мир, съобщи в Осло норвежкият Нобелов комитет."Нобеловата на...
Американският президент коментира Нобеловата награда за мир
Чрез проекторезолюция в украинския парламент
Президентът на САЩ е показал изключителни качества, насочени към мирно разрешаване на конфликти
Нова номинация за Нобелова награда
Носителят за 2021 ще бъде обявен през октомври
Преди 80 години, на прага на най-кървавия конфликт в световната история, Адолф Хитлер е номиниран за Нобелова награда за мир, което показва, че буквал...
Рекордните 376 кандидатури са предложени тази година за Нобелова награда за мир, съобщиха от Нобеловия институт в Осло. За престижната награда са номи...
Българската църква да получи Нобелова награда за мир за цялостната си дейност, свързана със спасяването на българските евреи. Това предложи адвокат Мо...
Сливен. Българка получи покана от Нобеловия комитет за участие в церемонията по повод връчването на Нобеловата награда за мир тази година. Мариела Бае...
279 са кандидатурите за приза за мир, днес дават отличието за медицина Днес започва обявяването на Нобеловите награди. Първата награда ще бъде за най...
Страсбург. Европейските социалисти предлагат премиерите на Сърбия и Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи за Нобелова награда за мир. В писмо до председател...
Лондон. Британски лорд, автор на биография на Владимир Путин, е номинирал Владимир Путин за Нобеловата награда за мир, предаде РИА Новости. „Днес лор...
Привърженици на Брадли Манинг, американският войник, който е подсъдим за предаване на поверителни документи на сайта Уикилийкс, внесоха днес в Нобелов...