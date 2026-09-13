Всичко за Нобелова Награда За Мир

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376 номинации за Нобел за мир

376 номинации за Нобел за мир

Рекордните 376 кандидатури са предложени тази година за Нобелова награда за мир, съобщиха от Нобеловия институт в Осло. За престижната награда са номи...

02 март | 22:40
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