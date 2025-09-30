Тръмп отсече: Това би било голяма обида за САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било "обида" за страната, ако той не получи Нобелова награда за мир заради своята, по негови думи, роля в решаването на редица конфликти.

"Ще получа ли Нобелова награда? Абсолютно не. Те ще я дадат на някой, който не е направил нищо", каза Тръмп на среща с висши американски военни офицери.

"Това би било голяма обида за нашата страна", заяви още Тръмп, цитиран от БГНЕС.

Тръмп се хвали с ролята си в разрешаването на седем глобални конфликта от началото на втория му мандат (включително споразумения между Армения и Азербайджан, и други в Африка и Близкия изток) и споменава надеждата си за осми – прекратяване на войната в Газа чрез своя 20-точков мирен план, който израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи.

Той подчерта, че ако "Хамас" не отговори в 3-4 дни, ще има "много тъжен край".

