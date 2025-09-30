Край! Тръмп постави последното условие към "Хамас"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави ултиматум от три–четири дни към „Хамас“ да отговори на представения мирен план за Ивицата Газа, съобщи „Ройтерс“.

По думите му израелските и арабските лидери вече са приели предложението и „чакаме само ‘Хамас’“. „Ако не го направи, това ще бъде много тъжен край“, предупреди Тръмп.

Ултиматумът към „Хамас“

Излизайки от Белия дом, Тръмп заяви пред журналисти, че бойците на палестинската въоръжена групировка имат три или четири дни, за да отговорят на предложението му за мирно споразумение в Ивицата Газа. Той подчерта, че „израелските и арабските лидери са приели плана“ и „чакаме само „Хамас“. На въпрос дали има място за преговори по мирния план, държавният глава отвърна: „Не много“. „Хамас или ще го направи, или не, и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край“, допълни Тръмп.

Какво предвижда представеният план

Вчера Белият дом представи мирен план за Ивицата Газа, който цели прекратяване на конфликта между Израел и „Хамас“ и връщане на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от Израел, отбелязва „Ройтерс“. Ако и двете страни се съгласят с предложението, „войната ще приключи незабавно“, се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците.

След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на Газа, задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в документа.

Международният отзвук

Много страни по света, начело с арабски и мюсюлмански държави, приветстваха мирния план, отбелязва АФП. Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Турция, Индонезия и Пакистан заявиха в съвместно комюнике, че приветстват „ролята на американския президент и неговите искрени усилия за прекратяване на войната в Газа“. Те потвърдиха „желанието си да работят по положителен и конструктивен начин със САЩ и заинтересованите страни, за да финализират споразумението и да гарантират неговото изпълнение“.

