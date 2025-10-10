Свят

Изненада! Ето кой спечели Нобеловата награда за мир
10 окт 25
Мария Корина Мачадо, венецуелската опозиционна лидерка, е тазгодишният нобелов лауреат за мир, съобщи в Осло норвежкият Нобелов комитет.

"Нобеловата награда отива при един смел застъпник на мира - една жена двигател на прехода от диктатурата към демокрацията, един символ на обединение във време, в което демокрацията е под натиск", се казва в аргументацията на норвежкия Нобелов комитет, представена от Йорген Ватне Фриднес, ръководителя на норвежкия Нобелов комитет, предаде БГНЕС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе публична кампания за спечелване на приза, но номинациите приключиха през януари – в началото на втория му мандат.

Миналата година Нобеловата награда за мир беше присъдена на японската асоциация на оцелелите от американските ядрени бомбардировки в Хирошима и Нагасаки „Нихон хиданкьо“, припомнят световните агенции. Тази година се навършиха 80 години от тези ядрени удари.

Aviva
преди 11 часа

