Обрат за срещата Тръмп - Зеленски

Среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски не е планирана за близко бъдеще.

Това съобщи към Fox News като цитира прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит.

Новината идва часове след като Ройтерс обяви, че се договаря пътуване на украинския президент Володимир Зеленски до Вашингтон тази седмица, за да обсъди с американския президент Доналд Тръмп мирния план за прекратяване на войната, обсъден на срещата в Женева в неделя.

"В момента няма планове. Както знаете, нещата могат да се променят бързо," каза Левит.

Според нея преговорите между американската и украинската делегация в Женева са били продуктивни.

"Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник Стивън Уиткоф бяха в Женева и успяха да обсъдят подробно този 28-точков мирен план, предложен от Съединените щати, като вземат предвид мненията както на руската, така и на украинската страна," подчерта говорителя.

Левит добави, че всяка идея за липса на ангажираност на САЩ и с двете страни на конфликта е абсурдна и подвеждаща.

По-рано Белият дом посочи оптимизма на Тръмп относно прекратяването на руско-украинския конфликт.

Беше отбелязано, че в момента има "няколко" точки от плана за разрешаване на кризата, по които се работи по нея. Самото споразумение се разработва с оглед на позициите на Русия и Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com