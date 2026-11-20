Издание номер 24 на Loop, уникалният панаир и фестивал, обединяващ международни видео и кино артисти, смая Барселона с иновативните си и оригинални проекти. Автори на 38 галерии, най-добрите в жанра, тази година се разписват в събитията на супер престижния форум, който се налага като глобален ориентир за актуалните тенденции. Верен на първоначалния си формат, Loop Fair представя проектите в хотелски стаи в центъра на Барселона, а творците демонстрират забележително географско и поколенческо разнообразие в пейзажа на съвременното авторско кино. От България е поканен единствен куратор – Стефан Стоянов. Той представя норвежката Трине Лисе Недреас, а в международните кръгове дълбоко уважават всички артисти, с които той работи – от шейх Рашид ал Халифа и Габриела фон Хабсбург до Миряна Тодорова и Мика Сав.

Трине Лисе Недреас, която вече е гостувала в София и Бургас като участник в курираните от Стефан Стоянов изложби, в Барселона показва две забележителни продукции. „Украсявам“ анализира пластовете грим като метафора на пътешествието. Пред камерата е жена, която прецизно слага ярки сенки за очи, брокат и няколко чифта изкуствени мигли. Докато не установява, че не може да отвори богато украсеното си око, което се превръща в силна визуална метафора за загубата на връзката с „аз“-а. „Влакна“, другото видео на Трине Лисе Недреас, избрано от Стефан Стоянов за Барселона, изследва традиционно акробатично изкуство, при което изпълнителката виси на косата си. Заснето на живо пред публика в музея KODE в Берген, то разглежда пресечните точки между контрола, уязвимостта, овластяването през призмата на съвременния феминизъм, тъй като косата отдавна се свързва с женската идентичност и красотата.