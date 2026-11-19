Повече от шест десетилетия след смъртта си Мерилин Монро продължава да владее Холивуд. Актрисата оглави класацията на списание Variety за 100-те най-велики кинозвезди на всички времена, изпреварвайки легенди като Хъмфри Богарт, Чарли Чаплин, Джак Никълсън и Катрин Хепбърн.

Подреждането, публикувано на 18 ноември, обхваща почти цялата история на киното- от епохата на нямото кино до съвременните холивудски блокбастъри.

Редакторите и критиците на Variety оценяват не само актьорските качества, но и екранното присъствие, популярността и културното влияние на звездите.

Жената, която превърна името си в легенда

Родена като Норма Джийн Мортенсън през 1926 г., Мерилин Монро израства в несигурна семейна среда, преминава през приемни семейства и започва кариерата си като модел.

Постепенно тя се превръща в един от най-разпознаваемите образи на XX век. Русите къдрици, характерната усмивка и привидно лекомисленото поведение на екрана създават образ, който Холивуд продава с огромен успех.

Зад него обаче стои актриса с изключително комедийно чувство, усет за ритъм и способност да привлича вниманието дори когато не произнася нито дума.

Сред най-известните ѝ филми са „Джентълмените предпочитат блондинки“, „Как да се омъжиш за милионер“, „Проклетите седем години“ и „Някои го предпочитат горещо“.

Именно „Джентълмените предпочитат блондинки“ от 1953 г. е посочен от Variety като задължителния филм, чрез който зрителите могат да открият магията на Монро.

Кого остави зад себе си

На второ място в класацията е Хъмфри Богарт, чието изпълнение в „Казабланка“ остава сред най-запомнящите се в историята на киното.

Трети е Чарли Чаплин — артистът, който превръща нямото кино в универсален език.

Четвъртото място е за Джак Никълсън, следван от Катрин Хепбърн, Сидни Поатие и Марлон Брандо.

Том Круз е осми, японската легенда Тоширо Мифуне е девети, а Барбра Стрейзанд затваря първата десетка.

Сред останалите в списъка са Клинт Истууд, Джулия Робъртс, Том Ханкс, Дензъл Уошингтън, Леонардо ди Каприо, Мерил Стрийп, Брад Пит, Робърт Патинсън, Тимъти Шаламе и Зендая.

Класацията е редакционен избор на Variety - не е зрителско гласуване или подреждане по касови приходи, уточняват оттам.

Талантът зад образа на секссимвол

Монро често е представяна пред публиката предимно като секссимвол. Самата тя обаче се стреми към по-сериозни роли и по-голяма независимост от филмовите студиа.

През 1955 г. създава собствена продуцентска компания — Marilyn Monroe Productions, което е смела стъпка за актриса в тогавашната холивудска система.

Тя учи актьорско майсторство в Ню Йорк и се опитва да преодолее ограниченията на образа, който я е направил известна.

През 1960 г. получава „Златен глобус“ за най-добра актриса в комедия или мюзикъл за „Някои го предпочитат горещо“.

Животът ѝ приключва на 4 август 1962 г., когато е едва на 36 години.

Защо никой не успя да я измести

Днес Мерилин Монро продължава да присъства в модата, фотографията, музиката и популярната култура. Нейният образ е пресъздаван от поколения артисти, а филмите ѝ продължават да привличат нова публика.

Но най-интересното в избора на Variety е, че поставя на първо място актриса, чиято кариера е сравнително кратка.

Монро оставя след себе си около три десетилетия по-малко екранно присъствие от някои от конкурентите си в класацията. Въпреки това влиянието ѝ се оказва по-дълготрайно от времето, което е прекарала пред камерата.