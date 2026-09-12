Дъщерята на Джак Никълсън с разкрития за елита в Холивуд
Като дете обичала да ходи в имението на "Плейбой"
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Като дете обичала да ходи в имението на "Плейбой"
Какво става с внука на холивудската легенда
Актьорът е видян за последен път през октомври 2021-а
Холивудската звезда изуми всички
Актьорът последно бе видян в началото на 2020-а
Вероятно никога повече няма да участва във филм
Моделката е била изловена в крачка, но с неочакван партньор
Великият кинаджия е доброволен затворник, успокоява се с рисуване
Винаги ще го пазим в спомените и сърцата ни, коментира актоьрът
Легендарният актьор не пропусна мач на любимците си от „Лос Анджелис Лейкърс“
Изгряващата звезда даде първото си интервю
Деп и Никълсън изскочиха от черното тефтерче на холивудската мадам Хайди Флейс Пореден скандал с проститутки разтресе Холивуд. Джони Деп, Джордж Лука...
Джак Никълсън тези дни се дивил на физиономията на Мик Джагър. Дори извикал дъщеря си Лорейн да сподели с него емоциите пред мутрата на грозноватия ча...
Изложба със снимки на "Ролинг стоунс" събра елита в Ел Ей Джак Никълсън тези дни се дивил на физиономията на Мик Джагър. Дори извикал дъщеря си Лорей...
Ню Йорк. Една от легендите на съвременното кино Джак Никълсън, който вече 50 години ни радва от големия екран, ще се пенсионира от филмовата индустрия...
Джак Никълсън и Хю Джакман разтърсват Холивуд