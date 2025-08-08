Скандал в Холивуд! Огромен шок за Джак Никълсън

Най-големият внук на холивудската легенда Джак Никълсън - Шон Норфлийт, е бил арестуван във вторник, 5 август, в Лос Анджелис по обвинение в тежко престъпление, свързано с домашно насилие, показват официални полицейски документи, получени от списание PEOPLE.

Според информацията, 29-годишният Норфлийт, роден с името Шон Найт Никълсън, е обвинен, че е нападнал неназована жена. Арестът е съобщен и от The Sun, предава "Вести".

Същия ден той е бил задържан и по-късно освободен под гаранция от 50 000 долара. Насрочено е той да се яви в съда на 26 август. Ако бъде признат за виновен, го очаква до 4 години затвор в щатски затвор, според публикацията.

