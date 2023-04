Джак Никълсън неузнаваем! Появи се за първи път от месеци /Фото/

Джак Никълсън беше забелязан за първи път от 18 месеца на публично място на балкона си в Калифорния, като при това видът му по всеобщо мнение бе доста необичаен, пишат редица западни таблоиди.

При рядката поява легендарния холивудски актьор беше заснет облечен в раздърпана оранжева тениска и черен панталон, облегнат на дървения парапет на балкона. Никълсън се наслаждаваше на чистия въздух, докато гледаше към язовира Франклин Каньон, пише "Дир".

Посивялата коса на 85-годишния Никълсън беше разрошена, а лицето му - брадясало. На друга снимка Никълсън разтрива едното си око.

Никълсън е видян за последен път през октомври 2021 г. по време на мач от НБА на Лос Анджелис Лейкърс.

Jack Nicholson, seen in public for the first time in two years. pic.twitter.com/eNHmz4yEeU