Въпреки че Дара се размина с номинация за награда "Грами", друг българин влезе в надпреварата за най-престижната музикална статуетка.

Българският арт-директор Пацо Димитров ще се бори в категорията за най-добра корица на албум за работата си по God Gotta Afro & Gold Hoops на американската хип-хоп изпълнителка Рапсоди, съобщава официалният сайт на музикалните отличия.

Димитров е номиниран заедно с американката Дарин Мишел Гилиам, като двамата са посочени като артдиректори на албума. За Димитров това е първа номинация от Американската звукозаписна академия.

Димитров, който е родом от Пазарджик, в момента живее между България и Ню Йорк. Признава в ефира на NOVA, че не е очаквал такава номинация.

Победителите в музикалните категории ще бъдат обявени през февруари.