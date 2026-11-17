Канадският певец и композитор Ben Caplan пристига в София на 21 май 2027 г. за концерт в клуб FOMO по покана на Fest Team. Плътният му баритон, силното сценично присъствие и музиката, в която се срещат фолк, блус, госпъл и източноевропейски традиции, превръщат всеки негов концерт в автентично театрално преживяване.

В песните на Caplan поезията върви заедно с нефилтрирана емоция, а историите за човешките взаимоотношения, вярата и противоречията на съвременния свят звучат едновременно интимно и директно.

Роден и израснал в Хамилтън, Онтарио, Ben Caplan започва да свири на китара на 13 години, а днес живее в Халифакс, Нова Скотия. Дебютният му албум In the Time of the Great Remembering излиза през 2011 г. и поставя началото на дискография, която го нарежда сред разпознаваемите гласове на съвременната фолк сцена. Следват Birds with Broken Wings (2015), Old Stock (2018) с песните от музикалния спектакъл Old Stock: A Refugee Love Story, игран и на офбродуейска сцена в Ню Йорк, и Recollection (2021), в който Caplan преработва собствени песни в по-камерен вид.

През годините музикантът изгражда международна публика с концерти в Северна Америка, Европа и Австралия и с участия на фестивали като Glastonbury, South by Southwest и Byron Bay Bluesfest. Концертите му преминават от тихи, интимни моменти към драматични кулминации, в които гласът и актьорският му усет излизат на преден план.

През май 2025 г. Ben Caplan издава петия си студиен албум The Flood. В него стъпва върху източноевропейски фолклорни традиции, сред които клезмер и ромска музика, и ги среща със синтезатори и съвременна продукция. Албумът говори за свят, който се променя из основи, с климатичните кризи и социалните сътресения на нашето време, и пита какво остава ценно, когато всичко наоколо изглежда несигурно. Caplan търси отговора в човешките взаимоотношения и любовта.

На 21 май 2027 г. клуб FOMO ще събере почитателите на Ben Caplan за вечер, в която музиката и театърът делят една сцена.

Билетите влизат в продажба от 11:00 ч. в сряда, 18 ноември за членовете на Fest Club, а ще са достъпни за всички в четвъртък в 11:00 ч. на Ticket Station на цени, започващи от 39 евро.