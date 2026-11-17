Парите за култура са пари за култура. Не може това да бъде пиар, това е бюджетът на Министерството на културата. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев в „Интервюто в Новините на NOVA” часове след представянето на проектобюджета за 2027 г. и минути след протеста на хора от сектора в София.

Повод за коментара му станаха обвинения на протестиращи, че допълването на бюджета до 307 млн. евро в последния момент е „кризисен пиар с държавни пари”. Милошев определи тези твърдения като абсурдни и подчерта, че един бюджет се изготвя до гласуването му на второ четене в Народното събрание.

Той отчете, че за първи път ведомството минава психологическата граница от 300 млн. евро, а увеличението спрямо 2026 г. е 38 млн. евро, или 14,1% – ръст, по-голям от прогнозирания растеж на българската икономика. Министърът подчерта, че това е постигнато в изключително сложна година – при процедура за свръхдефицит от Европейската комисия и приключване на евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивос през 2026 г. За 2027 г. парите по ПВУ вече не са заложени, но работи междуведомствена комисия с вицепремиера Пеканов за новия програмен период, така че европейското финансиране тепърва ще идва.

Заплатите, забавените плащания и приоритетите

„Казах най-големия, не най-желания. Има разлика между тези две неща. Има какво още да се даде и да се направи”, отговори Милошев на въпрос дали бюджетът ще осигури на хората в сектора възнаграждения, сравними със средните за страната.

„Министерството на културата не е бавило заплати и издръжка, особено в сферата на сценичните изкуства”, направи изрично уточнение министърът по повод случаите на неплатени суми в оркестри, ансамбли и театри. По думите му забавянията засягат средства извън заплатите и издръжката и възникват, когато културните институти надхвърлят законовите си лимити, което е въпрос на мениджмънт.

Голямата част от средствата през 2027 г. отиват за живите артисти, живите сцени и художественото образование – за 23-те училища по изкуствата в системата на министерството са предвидени 50 млн. евро. В същото време Милошев призна, че би искал повече пари за галериите, музеите, библиотеките и културно-историческото наследство. По тази причина за първи път в Националния културен календар е въведена програма за дофинансиране на тези институции с до 125 хил. евро на проект.

1% от БВП и културните паспорти за деца

Министърът потвърди, че застава зад подписаната в парламента Харта за културна политика, предвиждаща постепенно достигане на поне 1% от БВП за култура, но уточни, че тя не посочва конкретните инструменти за това. За 2027 г. подобно ниво не е постижимо, но с устойчиви политики целта е реална в следващите години. Той припомни, че в показателя „функция Култура” бюджетът на самото министерство е около една трета (32,5%), а останалото са средствата за обществените медии, БАН, други ведомства, общините и еврофинансирането.

Евтим Милошев потвърди и че мярката „културни паспорти” – по 50 евро годишно на дете за посещение на кино, театър и галерии – е заложена в Бюджет 2027. Той я определи като модерна и работеща, но уточни, че за прилагането ѝ е нужна съвместна работа между няколко министерства и институции.

„Да имаме спокойствие и вяра, че ние в администрацията, тези, които трябва да администрираме този процес, сме отдадени на тази работа и правим най-доброто и най-възможното в ситуацията, в която се намираме”, призова министърът в обръщение към протестиращите на улицата.