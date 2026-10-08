Милошев представи специалистите, ангажирани с ремонта на паметника на Шипка

Паметникът на Шипка е най-сложният обект за реконструкция в цяла България, каза министърът на културата Евтим Милошев по време на пресконференция в галерия „Средец“ на Министерството на културата. На нея министърът и специалисти, ангажирани с ремонта и реставрацията на Паметника на свободата на връх Свети Никола (днес – връх Шипка), представиха подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.

Милошев посочи, че паметникът е построен преди 100 години и се намира на надморска височина 1330 метра, което създава специфични условия за извършването на дейностите. Той представи специалистите, ангажирани с проекта и работата по паметника, сред които са проф. Петко Петков, проф. Вера Бонева, проф. Пламен Митев, Мая Миланова, Лъчезар Павлов, д-р Чавдар Ангелов, проф. Димитър Назърски и инж. Янко Петков.

Министър Милошев коментира и въпроса за информацията, определена като търговска тайна. По думите му според Закона за обществените поръчки фирмата, която изпълнява обществената поръчка за реконструкцията на паметника, има право да посочи отделни дейности по изпълнението на проекта, информацията за които желае да запази като търговска тайна. „В конкретния случай има неща, които са посочени като търговска тайна, това е свързано с времевия график, с избора на материал и с техническите ресурси“, каза Милошев.

След разговори с фирмата изпълнител обаче е постигнато съгласие „абсолютно цялата поръчка да бъде отворена“. По думите на министъра това е „по-скоро стандартна процедура, а не желание на фирмата изпълнител специално да поставя някаква експозитност за информация“.

Милошев съобщи също, че на всеки 10 дни директорът на музея ще предоставя на Министерството на културата писмен отчет с актуална информация за извършените дейности. На всеки 30 дни ще бъде предоставян писмен отчет за контрола върху дейностите, каза още министърът.